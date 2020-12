Meteo | Previsioni per giovedì 24 dicembre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. formazioni nebbiose in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2459m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni in Emilia-Romagna

La Vigilia di Natale vedrà l'avvicinarsi di una perturbazione dal Nord Europa, che richiamerà umide correnti sud-occidentali responsabili ancora di nubi diffuse sull'Emilia Romagna, con qualche pioggia in Appennino, in sconfinamento anche sulle pianure emiliane. Temperature in temporaneo aumento. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali, specie in Appennino.

Previsione a cusa di 3B Meteo

