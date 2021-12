Meteo | Previsioni per venerdì 24 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2063m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'avvicinamento di una perturbazione atlantica porta un graduale peggioramento del tempo sull'Emilia Romagna, dove i cieli si presenteranno per gran parte della giornata molto nuvolosi e con piogge che interesseranno specie tra pomeriggio e sera i settori appenninici coinvolgendo in parte anche le pianure emiliane occidentali. Mare da poco mosso a mosso. Minime in rialzo, massime stabili o in locale aumento sulla Romagna.

Previsioni a cura di 3b Meteo