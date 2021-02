Meteo | Previsioni per mercoledì 24 febbraio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3421m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Anticiclone che si va ulteriormente rafforzando sull'Italia. La giornata vedrà ampi spazi di cielo sereno su tutta l'Emilia Romagna, fatta eccezione per la possibile presenza di foschie o banchi di nebbia tra notte e mattino tra Ravennate, Ferrarese, coste romagnole e basse pianure emiliane. Clima primaverile, massime che sfioreranno i 20°C. Venti deboli variabili, salvo rinforzi da Nordovest al largo. Mare poco mosso o mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery