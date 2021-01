Meteo | Previsioni per domenica 24 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, sono previsti 2.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1172m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

La circolazione rimane ciclonica, entro la quale si struttura una nuova veloce perturbazione che interessa l'Emilia Romagna con precipitazioni sparse da Ovest verso Est; fenomeni più diffusi tra bolognese e Romagna, scarsi o assenti lungo il Po e in generale tra piacentino e parmense. Tra pomeriggio e sera ampi rasseenamenti a partire da Ovest, mentre in mattinata saranno possibili nebbie sulle pianure tra piacentino, parmense, reggiano e modenese. Temperature in flessione, con neve inizialmente dai 1000-1300m, ma in calo a 600-800m, specie sui rilievi romagnoli. Venti da deboli a sostenuti inizialmente da Sudovest, con rinforzi su Appennino e coste, ma in rapida rotazione tra Ovest e Nordovest. Mare mosso o molto mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

