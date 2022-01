Meteo | Previsioni per lunedì 24 gennaio

A Modena domani tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 211m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Prosegue la fase stabile sulla regione con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi in collina e montagna, nebbie invece piuttosto presenti e anche persistenti lungo il Po. Temperature in massime stazionarie in collina (in calo nelle zone nebbiose), brinate al mattino. Venti deboli dai quadranti occidentali. Previsioni a cura di 3b Meteo