Meteo | Previsioni per sabato 24 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4408m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Rinforzo dell'alta pressione sull'Emilia Romagna con tempo stabile e più caldo, infatti si potranno raggiungere in pianura punte di 35-36°C con afa in aumento nei grossi centri urbani e lungo le coste specie durante le ore serali e notturne. Clima asciutto anche sui monti. Venti a regime di brezza, a tratti moderati. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo