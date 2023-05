Meteo | Previsioni per mercoledì 24 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla pianura emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; su pianura romagnola e dorsale emiliana cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulla dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo.