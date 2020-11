Meteo | Previsioni per martedì 24 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2725m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Sull'Italia il contesto si mantiene anticiclonico, con correnti orientali nei bassi strati. Giornata ben soleggiata sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per nubi che si addosseranno sull'Appennino romagnolo, fino a cieli molto nuvolosi; variabilità sulle coste romagnole. Non sono previsti fenomeni. Foschie lungo il Po nelle ore più fredde del giorno. Temperature stabili, ancora possibili gelate in pianura. Venti deboli da NO, moderati sulla Romagna. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3BMETEO

