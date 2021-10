Meteo | Previsioni per domenica 24 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3382m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Ancora molte nubi sull'Emilia Romagna tra notte e mattino con qualche residua pioviggine a ridosso dell'Appennino. Seguirà un miglioramento con aperture via via più ampie a partire dalla pianure. in serata nuvolosità in risalita da Sud. Temperature in lieve rialzo nei massimi. Ventilazione a tratti tese da NE con mari tendenti a mossi o molto mossi.

