Meteo | Previsioni per sabato 24 settembre

A Modena domani cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2871m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

Perturbazione atlantica fa il suo ingresso sull'Emilia Romagna. Dopo una mattinata nuvolosa ma sostanzialmente asciutta (salvo prime precipitazioni su Piacentino e Appennino parmense), netto peggioramento tra pomeriggio e sera con piogge e rovesci in avanzamento da Ovest verso Est, coinvolto per ultimo il Riminese. Non esclusi fenomeni anche intensi in particolare sui settori a confine con la Toscana, qui con punte di oltre 60mm sui crinali appenninici. Temperature in calo sull'Emilia, in temporaneo aumento sulla Romagna qui con punte di 24-25°C; massime non oltre 16-18°C su ovest Emilia. Venti di Scirocco in rinforzo, raffiche da Sudovest sull'Appennino. Mare tendente a mosso specie a fine giornata.

Previsioni a cura di 3b Meteo