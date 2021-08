Meteo | Previsioni per mercoledì 25 agosto

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3372m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

na circolazione depressionaria lambisce le regioni adriatiche, rinnovando anche oggi un po' di variabilità sulla Romagna, dove non si escludono piogge e rovesci tra notte e mattina. Per il resto della Regione e della giornata tempo buono e in prevalenza soleggiato. Temperature stabili, clima più fresco in particolare sulla coste adriatiche, dove le massime non supereranno i 26°C. Venti moderati orientali, fino a tesi sulle coste. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo