Meteo | Previsioni per domenica 25 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2746m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Una perturbazione, tuttavia, si avvicina da Ovest portando così entro sera un aumento della nuvolosità, perlopiù medio-alta a partire dall'Emilia, possibilità di qualche piovasco sui crinali appenninici, in particolare sul Comprensorio del Cimone. Venti deboli orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Clima ancora mite.

Previsioni a cura di 3B Meteo

