Meteo | Previsioni per venerdì 25 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 23.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1057m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.

Previsioni in Emilia-Romagna

Tempo in ulteriore peggioramento nella giornata di Natale con piogge e rovesci ad iniziare dalla tarda mattinata nonché temperature in diminuzione per l'ingresso di fredde correnti da N/NE responsabile di quota neve in calo sin verso i 250/350 m a ridosso della dorsale emiliano-romagnola. Venti tesi settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in deciso calo entro la serata.

Previsione a cusa di 3B Meteo

