Meteo | Previsioni per sabato 25 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2239m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Perturbazione atlantica in transito sull'Emilia Romagna con nubi diffuse e piogge sparse, più incisive e insistenti sui crinali appenninici a confine con la Toscana, dove si potranno avere anche rovesci; precipitazioni in genere intermittenti e più deboli invece sulle pianure. Temperature in calo nei massimi, non oltre i 5-7°C sulle pianure emiliane, sopra media invece in Appennino con neve solo alle alte quote. Venti deboli variabili sulle pianure, a tratti moderati da Sudovest in Appennino con qualche raffica anche in Romagna. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo