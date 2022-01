Meteo | Previsioni per martedì 25 gennaio

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2276m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo stabile sull'Emilia Romagna ma con cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata per nebbie e nubi basse in pianura, specie lungo il Po. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sui rilievi. Temperature minime intorno agli 0°C e localmente anche negative con possibili gelate; massime contenute in pianura, specie laddove insisterà la nebbia. Venti deboli da ovest. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo