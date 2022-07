Meteo | Previsioni per lunedì 25 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4847m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da segnalare tuttavia annuvolamenti in sviluppo diurno in Appennino con ancora il rischio di locali rovesci sui settori emiliani; fenomeni isolati e di breve durata in possibile sconfinamento qua e là alle vicine pianure emiliane. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 4700 metri. Mare poco mosso. Temperature stabili con clima ancora caldo. Previsioni a cura di 3b Meteo