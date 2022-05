Meteo | Previsioni per mercoledì 25 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3539m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Le correnti umide e instabili si spingono anche verso l'Emilia Romagna con il rischio di rovesci e temporali sparsi su Emilia e più isolatamente interne romagnole. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Temperature massime fino a 30-31°C. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo