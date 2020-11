Meteo | Previsioni per mercoledì 25 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2622m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Bel tempo prevalente grazie all'alta pressione. Ritroveremo qualche foschia o locale banco di nebbia tra notte e primo mattino lungo il Po, in particolare sulle alte pianure emiliane centro-occidentali. Da segnalare anche qualche annuvolamento in arrivo a fine giornata sulla dorsale appenninica ma senza il rischio di piogge. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3BMETEO

