Meteo | Previsioni per giovedì 25 novembre

A Modena domani giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2022m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una nuova perturbazione interessa la Regione determinando una giornata di tempo instabile con piogge e acquazzoni, in attenuazione nel corso della serata. Fenomeni più diffusi e insistenti in Romagna, intermittenti in Romagna. Neve in Appennino in calo sin verso i 700/900 m sui settori emiliani. Venti moderati meridionali in mare aperto, in rotazione da ONO sulle pianure. Mare mosso. Temperature in rialzo nei minimi, in calo nei massimi.

Previsioni a cura di 3b Meteo