Meteo | Previsioni per venerdì 25 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2165m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Prima parte di giornata ancora all'insegna del bel tempo, eccezion fatta per locali nebbie lungo il Po e sul Ferrarese. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento per l'avamposto di una nuova perturbazione, che apporterà qualche fenomeno dapprima a ridosso dell'Appennino e poi localmente su interne romagnole. Temperature in lieve calo. Venti deboli. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo