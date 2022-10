Meteo | Previsioni per martedì 25 ottobre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. rasserena in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3419m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Anticiclone ben saldo sulla Penisola e sull'Emilia-Romagna a garanzia di stabilità, ma anche inversioni termiche notturne e formazione di foschie e nebbie in pianura, in dissolvimento nel tardo mattino. Soltanto lungo la dorsale appenninica si presenteranno maggiori addensamenti nuvolosi, associati a qualche piovasco sparso. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo