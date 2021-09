Meteo | Previsioni per sabato 25 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4246m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato sull'Emilia Romagna ancora protetta dall'alta pressione che tuttavia inizia a indebolirsi sotto la spinta di una saccatura in avanzamento da Ovest. Da segnalare qualche nube medio-alta in arrivo specie dal pomeriggio e maggiori annuvolamenti serali sui settori emiliani occidentali, ma ancora senza precipitazioni. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime fino a 27-29°C, minime sempre localmente sotto i 14-15°C. Venti a regime di brezza o da Sudovest in Appennino. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.it