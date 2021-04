Meteo | Previsioni per lunedì 26 aprile

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2538m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La pressione cede sotto l'azione di una nuova saccatura in approfondimento da Ovest. Ne consegue un avvio di giornata con nubi in progressivo e netto incremento con tendenza a qualche piovasco o pioviggine specie in Appennino ma in locale transito nel pomeriggio anche in pianura, seppur con accumuli nulli o di poco conto. Peggiora tra tarda sera e notte con la risalita di un flusso maggiormente umido e strutturato, con piogge localmente più consistenti. Venti deboli o moderati tra SE e NE. Mare poco mosso. Temperature in calo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

