Meteo | Previsioni per sabato 26 dicembre

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 885m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La perturbazione si muove verso Sud e dopo aver rinnovato ancora qualche annuvolamento e fenomeno tra la notte e il primo mattino lascerà spazio ad ampi rasserenamenti in avanzamento da Ovest. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali a tratti tesi in Romagna. Zero termico nell'intorno di 850 metri. Mare da agitato a molto mosso. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi.

Previsione a cusa di 3B Meteo

