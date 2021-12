Meteo | Previsioni per domenica 26 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. nubi ma senza fenomeni in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1922m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Santo Stefano ancora all'insegna dell'instabilità a causa del passaggio di una nuova perturbazione che entro la mattinata porterà un nuovo peggioramento del tempo con deboli piogge in estensione dall'Emilia verso la Romagna; ai margini il piacentino. Le temperature massime saranno comprese tra i 5-7°C, fino a 9-10°C sui settori confinanti con le Marche. Venti deboli sulle pianure, locali rinforzi da Sudovest sull'Appennino; in serata rinforzo da Ovest-Nordovest specie su coste e Romagna. Mare da poco mosso a localmente mosso al largo. Previsioni a cura di 3b Meteo