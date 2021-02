Meteo | Previsioni per venerdì 26 febbraio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3068m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Ancora anticiclone sull'Emilia Romagna, per l'ennesima giornata stabile e soleggiata. Foschie ma anche banchi di nebbia nottetempo e al mattino possibili sulle pianure soprattutto lungo il Po (specie su Valli di Comacchio/alto ravennate, alto ferrarese e Mirandola); riduzioni di visibilità che tenderanno a ripresentarsi dalla sera-notte. Clima diurno ancora primaverile con punte di 20°C al pomeriggio. Venti deboli. Mare poco mosso.

