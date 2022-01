Meteo | Previsioni per mercoledì 26 gennaio

A Modena domani tempo nebbioso per gran parte giornata, specie nella prima parte del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2526m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata uggiosa sull'Emilia Romagna con nebbie diffuse e persistenti in pianura, specie lungo il Po. Nubi basse in possibile sollevamento durante le ore centrali della giornata, ma con tendenza a ripresentarsi già dalla prima sera in maniera diffusa. Temperature in calo nelle massime, specie dove persisteranno le nebbie/nubi basse. Clima freddo e umido anche di giorno. Ventilazione debole variabile. Mare calmo.

