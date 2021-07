Meteo | Previsioni per lunedì 26 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4022m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Alta pressione che inizia a indebolirsi sotto l'avvicinamento di una saccatura dal Centro Europa. Giornata con nuvolosità variabile o irregolare, spesso medio-alta anche compatta, con qualche piovasco o breve acquazzone non escluso, purtroppo sempre precipitazioni ricche di sabbia sahariana. Temporali pomeridiani sulle alta pianure e lungo il Po, anche forti o accompagnati da grandine e raffiche di vento tra alto parmense e reggiano, successivamente su tra ferrarese e rodigino. Venti variabili, ma con rinforzi da Sud a tratti specie su Appennino e Romagna. Temperature massime in lieve flessione, ma con caldo ancora intenso e molto afoso. Mare fino a mosso.

