Meteo | Previsioni per mercoledì 26 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3289m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia Romagna

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mare mosso. Previsioni a cura di 3B Meteo