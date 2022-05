Meteo | Previsioni per giovedì 26 maggio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3649m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Permangono ancora condizioni di maggiore variabilità diurna per la presenza di una circolazione depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo centro occidentale. Avvio di giornata ancora discreto ma nel pomeriggio aumenta l'instabilità in Appenino con rovesci e temporali in locale estensione alle pianure emiliane. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Temperature massime non oltre i 30°C. Mare poco mosso.

