Meteo | Previsioni per venerdì 26 marzo

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1844m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Umide correnti occidentali interessano l'Emilia Romagna determinando una giornata variabile tra sole e nubi irregolari di passaggio; qualche piovasco possibile in Appennino, specie sui settori a confine con la Toscana. Da segnalare qualche banco di nebbia mattutino lungo il Po. Ulteriore rialzo termico anche nei minimi, clima diurno mite. Ventilazione debole a regime di brezza, salvo rinforzi da Sudovest in Appennino, specie dalla sera. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

