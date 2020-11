Meteo | Previsioni per giovedì 26 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Permangono ancora condizioni prevalentemente anticicloniche, a garanzia di tempo stabile. Attenzione però alla formazione di nebbie tra notte e la prima parte del mattino lungo il Po; nuvolosità mista a foschie che perdurerà probabilmente sulla Romagna. In serata poi nuvolosità in parziale aumento anche verso l'Emilia. Temperature senza variazioni di rilievo. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3BMETEO

