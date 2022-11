Meteo | Previsioni per sabato 26 novembre

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1756m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Ancora instabile tra la notte e le prime ore del mattino con residui rovesci su Emilia orientale e Romagna; nel corso del giorno migliora rapidamente da Ovest a partire da Piacentino e Parmense con il ritorno di ampie schiarite. Temperature in calo nei valori minimi. Venti moderati, in temporaneo rinforzo da E-NE sulla costa adriatica con raffiche >50-60 km/h. Mare da mosso a molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo