Meteo | Previsioni per lunedì 26 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 10.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2982m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in Emilia-Romagna

Una nuova perturbazione è prevista in transito dal Nord verso il Centrosud della Penisola, determinando i suoi effetti anche sull'Emilia Romagna. Rovesci e qualche temporale sono attesi tra mattino e primo pomeriggio su dorsale occidentale e Ovest Emilia; peggiora poi in serata con fenomeni più diffusi da Emilia verso Romagna, specie interna. Temperature massime previste in calo. Venti meridionali in prevalenza moderati, forti su coste romagnole e Appennino. Mare da mosso a molto mosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery