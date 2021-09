Meteo | Previsioni per domenica 26 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3891m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione si indebolisce per un impulso atlantico proveniente dalla Francia. Nubi in aumento con qualche pioggia o breve rovescio sin dal mattino sui settori emiliani occidentali. Formazione di acquazzoni e temporali sparsi tra pomeriggio e sera, localmente anche di forte intensità sulle basse pianure emiliane; In Romagna peggioramento invece atteso tra tardo pomeriggio e sera. Temperature in calo sull'Emilia, ancora caldo sulla Romagna con calo termico soprattutto dalla sera. Venti fino a moderati tra Sud ed Est-Sudest sulle pianure, in rotazione da Ovest a fine giornata; da Sudovest sull'Appennino. Mare fino a mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.it