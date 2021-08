Meteo | Previsioni per venerdì 27 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3587m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'ingresso di un nuovo impulso instabile da Nord porterà un generale peggioramento del tempo sull'Emilia Romagna. Al mattino nubi in aumento con piogge e locali rovesci da Nord verso Sud, che tenderanno a concentrarsi su Appennino e Romagna al pomeriggio; su questi due ultimi settori possibili anche manifestazioni temporalesche, specie su riminese, forlivese e zona del Cimone; precipitazioni invece scarse o assenti sul piacentino, con maggiori aperture. Temperature in calo ovunque, ma più sensibile in Romagna; valori massimi sotto le medie del periodo anche sotto i 23°C sui settori romagnoli e in Appennino. Venti in temporaneo rinforzo tra Nordest ed Est fino al pomeriggio, poi in rotazione tra Est e Sud. Mare da poco mosso a mosso, specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo