Meteo | Previsioni per sabato 17 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3649m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Modenese

SABATO:

La situazione in regione

L'alta pressione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associati piogge, anche a carattere di rovescio o temporale in sconfinamento fin sulle pianure centro-orientali. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Temperature massime entro i 32-33°C. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo