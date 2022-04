Meteo | Previsioni per mercoledì 27 aprile

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2451m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo prevalentemente stabile sulla regione seppur con un po' di variabilità il pomeriggio sui settori appenninici romagnoli, altrove ben soleggiato. Temperature in rialzo nei valori massimi, fino a 20/22°C. Venti fino a moderati dai quadranti settentrionali sulle tratte appenniniche e sulla costa romagnola. Mari poco mossi.

