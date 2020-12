Meteo | Previsioni per domencia 27 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 402m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Previsioni in Emilia-Romagna

Giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi soleggiati su Emilia Romagna e nuvolosità medio-alta in graduale avanzamento e ispessimento da Ovest, avamposto del peggioramento atteso a fine giornata sull'Ovest Emilia. Da segnalare anche nubi al mattino sulla Romagna, in diradamento. Clima freddo al mattino con gelate intense, anche in pianura. Venti moderati da NE sulla Romagna, deboli in Emilia in rotazione a SO-SE. Zero termico nell'intorno di 750 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

