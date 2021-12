Meteo | Previsioni per lunedì 27 dicembre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1727m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Avvio di giornata con molte nubi, foschie e qualche nebbia ma tempo nel complesso asciutto sull'Emilia Romagna, tuttavia tra pomeriggio e sera si avvicinerà una nuova perturbazione da ovest in grado di portare piogge sparse, in genere di debole intensità. In Appennino attese deboli nevicate a quote piuttosto alte per la stagione, oltre i 1600-1700 metri. Temperature stazionarie, superiori alle medie stagionali. Venti deboli. Mare da poco mosso a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo