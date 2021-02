Meteo | Previsioni per sabato 27 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2426m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Alta pressione in progressivo indebolimento. Garantirà comunque ancora una giornata piuttosto assolata sull'Emilia Romagna, fatta eccezione per il transito di qualche nube medio-alta; foschie o banchi di nebbia in diradamento lungo il Po e sulla Romagna settentrionale. Solo nel tardo pomeriggio l'ingresso di correnti più fresche da E/NE porteranno un aumento della nuvolosità che tenderà ad addossarsi alla dorsale appenninica. Massime ancora piuttosto miti ovunque. Venti settentrionali, in rinforzo nella seconda parte del giorno specie sulla Romagna. Mare mosso dalla sera-notte.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery