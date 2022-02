Meteo | Previsioni per domenica 27 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 992m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Netto miglioramento del tempo in Emilia-Romagna, con nubi sparse sulla Romagna per gran parte del giorno; sereno o poco nuvoloso altrove. Ventilazione moderata da nordest sulla Romagna, debole altrove. Temperature massime in rialzo, gelate al mattino. Mare tra mosso e molto mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo