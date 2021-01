Meteo | Previsioni per mercoledì 27 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1070m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Insistono condizioni anticicloniche ma con cieli temporaneamente offuscate da nubi alte di passaggio, localmente compatte; nuvolosità irregolare che insisterà sino al tardo pomeriggio-sera poi nuovi rasserenamenti. Insisteranno delle gelate nelle ore più fredde del giorno. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

