Meteo | Previsioni per giovedì 27 gennaio

A Modena domani formazioni nebbiose al primo mattino ed in serata, in parziale dissolvimento durante le ore centrali della giornata, ma con cieli in prevalenza nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2652m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata tipicamente umida e grigia in Emilia-Romagna per la presenza di nebbie e nubi basse diffuse in pianura. Possibili schiarite al pomeriggio con nebbie in sollevamento diurno ma con cielo coperto per il passaggio di molte nubi medio-alte. Nebbie che tenderanno a ripresentarsi dalla sera in pianura, specie lungo il Po. Temperature massime contenute in pianura con valori che non andranno oltre 5/8°C, più alte sui rilievi. Venti deboli dai quadranti occidentali in inforzo serale gli Appennini Romagnoli. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo