Meteo | Previsioni per lunedì 27 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4507m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Ancora tempo stabile e cielo che si presenterà prevalentemente sereno e solo a tratti leggermente offuscato dal passaggio di nubi alte. Caldo sopra media sull'Emilia-Romagna, con valori massimi prossimi ai 37-38°C in pianura, più contenute sulle coste. Ventilazione fino a moderata dai quadranti sud-orientali sulle coste.Previsioni a cura di 3b Meteo