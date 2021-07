Meteo | Previsioni per martedì 27 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3869m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Infiltrazioni umide alle medio-alte quote atmosferiche determino lo sviluppo di instabilità sparsa prevalentemente sull'Emilia occidentale e lungo il Po, dove durante il pomeriggio potranno originarsi dei rovesci o temporali localmente anche forti. Sulla Romagna estesa copertura nuvolosa, associata a brevi sgocciolate mista a sabbia; nel pomeriggio tendenza a schiarite, salvo fugaci piovaschi in formazione in Appennino, occasionalmente sulle pianure romagnole. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti moderati di direzione variabile; attenzione alla raffiche temporalesche. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo