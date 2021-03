Meteo | Previsioni per sabato 27 marzo

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2174m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una perturbazione lambisce appena il Nord Italia, richiamando umide correnti da Ovest-Sudovest sull'Emilia Romagna. Nubi irregolari di passaggio alternate a schiarite, con qualche pioggia possibile sull'Appennino, specie sui crinali a confine con la Toscana, ma qualche goccia non esclusa anche sulla Romagna tra tardo mattino e primo pomeriggio. Temperature in ulteriore rialzo specie nei valori minimi, punte di 20°C durante il pomeriggio grazie al Garbino. Venti in rinforzo da Sudovest a tratti anche sostenuti o rafficati su Appennino e Romagna interna, temporaneamente da Sudest lungo le coste al pomeriggio e in prima serata. Mare tendente a mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

