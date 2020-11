Meteo | Previsioni per venerdì 27 novembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2106m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Infiltrazioni più umide in quota e il ristagno di umidità nei bassi strati dell'atmosfera favoriranno la persistenza di nebbie e nubi basse per gran parte del giorno un po' su tutte le pianure dell'Emilia Romagna, rendendo il tempo uggioso. Venti deboli. Mare poco mosso o quasi calmo

Previsioni a cura di 3BMETEO

