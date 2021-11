Meteo | Previsioni per sabato 27 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1587m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'affondo di una saccatura artica dal Nord Europa verso l'Italia mantiene attivo un teso flusso sud-occidentale sull'Emilia Romagna, instabile. Giornata tra sole e nubi irregolari a tratti estese di passaggio, associate a qualche pioggia o anche rovescio più probabile su pianure orientali e Romagna, mentre sull'Appennino avremo precipitazioni più frequenti, anche abbondanti sui crinali a confine con la Garfagnana. Non escluse inoltre locali manifestazioni temporalesche. In serata nuovo rapido peggioramento con precipitazioni questa volta più diffuse anche sulle pianure. Temperature in calo soprattutto serale. Neve in genere dai 1200-1400m, a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Venti meridionali a tratti forti e rafficati su Appennino, Romagna e coste. Mare mosso soprattutto al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo