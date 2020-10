Meteo | Previsioni per martedì 27 ottobre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2112m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

La perturbazione giunta ieri si muove verso Est portando ancora piogge nella notte tra Est Emilia e Romagna; netto miglioramento fin dal mattino con ritorno a tempo asciutto e schiarite via via più ampie. Temperature in calo, in particolare nei valori massimi. Venti deboli/moderati da NO sull'Emilia da SO sulla Romagna. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery